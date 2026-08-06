New York: preme sull'acceleratore First Solar

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che mostra una salita bruciante del 5,91% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di First Solar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso First Solar rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di First Solar mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 258 USD. Rischio di discesa fino a 238,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 277,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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