Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Risultato negativo per il FTSE Mid Cap, con una flessione dell'1,06%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 63.060. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 62.160. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.860.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```