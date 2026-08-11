Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Risultato negativo per il FTSE Mid Cap, con una flessione dell'1,06%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 63.060. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 62.160. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 61.860.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)