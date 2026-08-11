Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Giornata poco mossa per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 10 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 68.068,8. Rischio di eventuale correzione fino al target 64.945,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 71.191,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)