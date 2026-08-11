Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA dell'11/08/2026, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA dell'11/08/2026, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1543, con un movimento di soli 0,0001 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1545, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 183,82, dopo aver aperto a 183,874.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```