New York: andamento rialzista per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società biofarmaceutica americana , che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gilead Sciences rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Gilead Sciences classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 138,3 USD e primo supporto individuato a 133,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 143,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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