Gilead, Moody's alza il rating ad "A2" con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha alzato il rating di Gilead Sciences , azienda statunitense di biofarmaceutica, da "A3" ad "A2". Allo stesso tempo, ha rivisto l'outlook da positivo a stabile.



L'upgrade del rating riflette la costante performance del portafoglio commerciale e della pipeline di Gilead, evidenziata dal successo del lancio in corso di Yeztugo per la prevenzione dell'HIV. A tal fine, Gilead è sempre più ben posizionata per mantenere una leadership più ampia nel settore dell'HIV con Yeztugo, Biktarvy e una solida pipeline clinica sia per il trattamento che per la prevenzione. Sebbene il settore dell'HIV rimarrà competitivo, l'innovazione guidata dalla R&S di Gilead e la sua infrastruttura commerciale di base probabilmente sosterranno il vantaggio competitivo dell'azienda.



L'upgrade del rating riflette anche lo slancio di Gilead in tutte le aree terapeutiche. In ambito oncologico, l'acquisizione di Arcellx da parte di Gilead nell'aprile 2026 fornisce all'azienda la piena redditività del potenziale farmaco di successo Anito-cel per il mieloma multiplo, che potrebbe ottenere l'approvazione della FDA verso la fine del 2026. Allo stesso tempo, nel giugno 2026 Trodelvy ha ottenuto l'approvazione per l'estensione di linea al carcinoma mammario metastatico triplo negativo, una leva chiave potenzialmente vantaggiosa. Infine, il portafoglio di farmaci per il fegato continua a beneficiare di Livdelzi, che sta conquistando quote di mercato nel trattamento di seconda linea della colangite biliare primitiva.



Grazie a una solida gestione aziendale e all'accordo sul brevetto statunitense di Biktarvy, che potrebbe scongiurare la concorrenza dei generici fino al 2036, Gilead è pronta per diversi anni di solida crescita organica degli utili. Pur rimanendo aperta a ulteriori sviluppi commerciali, Moody's prevede che il management manterrà politiche finanziarie prudenti nel tempo. Gilead ha assunto un modesto debito aggiuntivo per finanziare le recenti acquisizioni, mantenendo un rapporto di indebitamento basso, pari a circa 1,6x al 30 giugno 2026.

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