Eventi e scadenze del 12 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 12/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Cisco Systems - Risultati di periodo: Q4 FY26

Fossil - Risultati di periodo

Jack In The Box - Risultati di periodo

ThyssenKrupp - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```