Eventi e scadenze: settimana del 10 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 10/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Air Canada - Risultati di periodo

AST SpaceMobile - Risultati di periodo

Barrick Mining - Risultati di periodo

I.Co.P - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Simon Property Group - Risultati di periodo



Martedì 11/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

E.ON - Risultati di periodo



Mercoledì 12/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Cisco Systems - Risultati di periodo: Q4 FY26

Fossil - Risultati di periodo

Jack In The Box - Risultati di periodo

ThyssenKrupp - Risultati di periodo



Giovedì 13/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Applied Materials - Risultati di periodo

Brookfield - Risultati di periodo



Venerdì 14/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

Rating sovrano - Gran Bretagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT



Sabato 15/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```