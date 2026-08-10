Eventi e scadenze: settimana del 10 agosto 2026
I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
(Teleborsa) -
Lunedì 10/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Titoli di Stato:
Tesoro - Comunicazione medio-lungo
Aziende:
Air Canada - Risultati di periodo
AST SpaceMobile - Risultati di periodo
Barrick Mining - Risultati di periodo
I.Co.P - CDA: Preconsuntivo Semestrale
Simon Property Group - Risultati di periodo
Martedì 11/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia
Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali
Borsa:
Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività
Aziende:
E.ON - Risultati di periodo
Mercoledì 12/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta BOT
Aziende:
Cisco Systems - Risultati di periodo: Q4 FY26
Fossil - Risultati di periodo
Jack In The Box - Risultati di periodo
ThyssenKrupp - Risultati di periodo
Giovedì 13/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo
Aziende:
Applied Materials - Risultati di periodo
Brookfield - Risultati di periodo
Venerdì 14/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
Rating sovrano - Gran Bretagna - Fitch pubblica la revisione del merito di credito
Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento BOT
Sabato 15/08/2026
Appuntamenti:
Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)
(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))
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