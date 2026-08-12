Francoforte: positiva la giornata per Infineon

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia hi-tech tedesca , che lievita del 3,44%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,02%, rispetto a +1,24% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di chip ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 65,57 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 67,18, mentre il primo supporto è stimato a 63,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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