Milano 15:13
53.322 -0,49%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
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Londra 15:13
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Francoforte 15:13
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Francoforte: scambi negativi per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Infineon
Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca, con una flessione del 2,92%.
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