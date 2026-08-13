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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Giornata fiacca per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE Mid Cap. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 63.203, con il supporto più immediato individuato in area 62.304. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 61.932.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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