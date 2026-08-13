Cambi: euro a 0,854 sterline alle 08:30

Milano 12:28
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Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:28
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Francoforte 12:28
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In breve, Finanza
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Euro a 0,854 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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