New York: andamento negativo per IDEXX Laboratories

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali , che sta segnando un calo dell'1,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di IDEXX Laboratories rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IDEXX Laboratories . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IDEXX Laboratories evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 572,4 USD. Primo supporto a 552,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 545,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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