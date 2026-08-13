New York: andamento negativo per IDEXX Laboratories
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che sta segnando un calo dell'1,82%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di IDEXX Laboratories rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IDEXX Laboratories. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, IDEXX Laboratories evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 572,4 USD. Primo supporto a 552,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 545,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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