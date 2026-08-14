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Cambi: euro a 0,9393 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9393 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9393 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
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