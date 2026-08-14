New York: pioggia di acquisti su SanDisk

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società americana produttrice di hardware , che tratta in rialzo del 6,17%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che SanDisk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +28,84%, rispetto a +1,27% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di medio periodo del colosso californiano produttore di memorie flash rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.658,5 USD, mentre i supporti sono stimati a 1.575,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.741,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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