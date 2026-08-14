New York: risultato positivo per Synopsys
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Synopsys evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Synopsys rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 427,5 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 413,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 404,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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