Orientamento rialzista per Western Digital
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Prepotente rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, parte del Nasdaq 100, che archivia la sessione con una salita bruciante del 7,31% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 487,3 USD, con stop loss individuato a quota 416,9 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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