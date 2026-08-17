Milano 13:42
53.825 +0,45%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:42
10.771 +0,20%
Francoforte 13:42
26.449 +0,03%

Cambi: euro a 184,36 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 184,36 yen alle 08:30
Euro a 184,36 sullo yen alle 08:30.
Condividi
```