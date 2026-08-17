New York: amplia l'ascesa SanDisk

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società americana produttrice di hardware , che mostra una salita bruciante del 7,39% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.791,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.715,7. L'equilibrata forza rialzista del colosso californiano produttore di memorie flash è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.867,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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