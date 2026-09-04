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New York: amplia il rialzo SanDisk

Migliori e peggiori
New York: amplia il rialzo SanDisk
(Teleborsa) - Ottima performance per la società americana produttrice di hardware, che scambia in rialzo del 5,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve del colosso californiano produttore di memorie flash è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.673,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.597,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.749,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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