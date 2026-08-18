Milano
15:21
53.300
-0,54%
Nasdaq
17-ago
29.995
0,00%
Dow Jones
17-ago
53.460
-0,51%
Londra
15:21
10.751
+0,28%
Francoforte
15:21
26.233
-0,40%
Martedì 18 Agosto 2026, ore 15.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 62,45 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 62,45 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
18 agosto 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 62,45 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 58,28 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 61,31 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 60,53 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 61,39 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(32)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,99%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 56,76 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 59,37 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 61,93 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 58,72 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 58,94 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 60,08 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Guide
Investire in auto d’epoca: come funziona, quali modelli guardare e quali rischi valutare
Investire in auto d’epoca significa comprare un bene da collezione con l’idea che possa conservare o aumentare valore nel tempo. È un investimento alternativo, perché il capitale viene legato a un...
leggi tutto