New York: performance negativa per Nvidia

(Teleborsa) - Sottotono il chipmaker , che passa di mano con un calo del 2,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nvidia rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, la società di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 221,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 219. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 223,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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