Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,158. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,157. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,159.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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