Mercato obbligazionario: come funziona, strumenti trattati e differenza tra investment grade e high yield

Il mercato obbligazionario è il sistema attraverso cui soggetti pubblici e privati (Stati, banche, imprese, enti sovranazionali) raccolgono capitali emettendo titoli di debito. Chi acquista un’obbligazione presta denaro all’emittente e riceve in cambio gli interessi, di solito sotto forma di cedole, insieme al rimborso del capitale alla scadenza. I rendimenti dei bond risentono delle decisioni della BCE, dell’inflazione e della percezione del rischio sui singoli emittenti.

Che cos’è il mercato obbligazionario

Quando un soggetto ha bisogno di finanziarsi può chiedere denaro al mercato. Nel caso delle azioni, l’investitore diventa socio dell’azienda. Nel caso delle obbligazioni, invece, diventa creditore. Il rapporto è quindi basato su tre elementi:

Capitale prestato; Interessi; Rimborso.

Il mercato obbligazionario si divide in mercato primario e mercato secondario.

Sul primario vengono collocate le nuove emissioni, per esempio un nuovo BTP o un bond societario appena lanciato.

Sul secondario gli investitori comprano e vendono titoli già emessi, con i prezzi che cambiano ogni giorno.

In Italia, ci sono tre mercati dedicati ai prodotti a reddito fisso: MOT, Euronext Access Milan ed EuroTLX Bond-X. Il MOT è il mercato regolamentato di Borsa Italiana dove si negoziano BTP, titoli di Stato europei, obbligazioni bancarie e bond societari.

Accanto al MOT esistono anche altri segmenti, come Euronext Access Milan ed EuroTLX Bond-X, pensati soprattutto per ampliare l’accesso alla quotazione e alla negoziazione di strumenti obbligazionari. Euronext Access Milan è un sistema multilaterale dedicato in particolare a obbligazioni societarie, finanziarie, private placement, minibond e strumenti rivolti a investitori professionali. EuroTLX Bond-X è invece un mercato specializzato nella negoziazione di obbligazioni già ammesse agli scambi, con un’offerta ampia di titoli di debito.

Come funziona un’obbligazione

Ogni obbligazione si costruisce attorno ad alcuni elementi essenziali: il capitale da rimborsare, il prezzo a cui il titolo viene scambiato, gli interessi riconosciuti all’investitore e la data di scadenza. Ognuno di questi dati incide sul rendimento finale e sul comportamento del titolo durante la sua vita.

ELEMENTO COSA SIGNIFICA EFFETTI Valore nominale È la somma su cui vengono calcolati le cedole e il rimborso finale. Di solito il riferimento è 100 o 1.000 euro per singolo titolo Serve a capire quanto capitale verrà restituito alla scadenza, salvo problemi dell’emittente Prezzo di mercato È il prezzo a cui l’obbligazione viene comprata o venduta dopo l’emissione. Può essere sopra o sotto il valore nominale Incide sul rendimento effettivo: comprare sotto 100 aumenta il rendimento, comprare sopra 100 lo riduce Cedola È l’interesse pagato dall’emittente, con frequenza annuale, semestrale o diversa in base al titolo Determina il flusso di incassi durante la vita dell’obbligazione Scadenza È la data in cui l’emittente deve rimborsare il capitale Più la scadenza è lontana, più il prezzo può risentire delle variazioni dei tassi Modalità di remunerazione Stabilisce come viene pagato il rendimento: tasso fisso, tasso variabile, indicizzazione all’inflazione o zero coupon Aiuta a capire se il titolo offre cedole periodiche, rendimento a scadenza o protezione parziale da alcuni scenari di mercato

Messi insieme, questi elementi determinano il rendimento effettivo del bond. Oltre alla cedola, va considerato anche il prezzo pagato per acquistare il titolo e il valore che verrà rimborsato alla scadenza. Un’obbligazione comprata sotto il valore nominale parte da una posizione più favorevole, perché oltre agli interessi può generare una differenza positiva al rimborso. Un titolo comprato sopra il valore nominale incorpora invece un prezzo più alto rispetto al capitale che verrà restituito.

Da qui nasce il rapporto inverso tra prezzo e rendimento. Quando i tassi di mercato salgono, le nuove emissioni tendono a offrire condizioni più interessanti e i bond a tasso fisso già in circolazione possono perdere valore. Quando i tassi scendono, accade il contrario: le obbligazioni già emesse con cedole più alte diventano più richieste e il loro prezzo può salire. L’effetto è più marcato sui titoli a lungo termine, perché il capitale resta esposto più a lungo ai cambiamenti dei tassi.

Quali strumenti sono trattati

Nel mercato obbligazionario si trovano strumenti molto diversi.

TIPO DI OBBLIGAZIONE CHI LA EMETTE COSA BISOGNA SAPERE Titoli di Stato Governi nazionali Servono a finanziare il debito pubblico. In Italia rientrano in questa categoria strumenti come BOT, BTP, CCTeu e BTP indicizzati all’inflazione Obbligazioni corporate Imprese private Sono bond emessi da società che raccolgono capitali sul mercato per finanziare attività, investimenti o rifinanziamento del debito Obbligazioni bancarie Istituti di credito Sono titoli emessi dalle banche. Possono avere caratteristiche diverse in base alla durata, alla cedola e al grado di priorità nel rimborso Bond sovranazionali Organismi internazionali Sono obbligazioni emesse da enti come banche di sviluppo o istituzioni sovranazionali, spesso con elevata qualità creditizia Obbligazioni strutturate Banche o intermediari finanziari Il rendimento dipende da formule o parametri collegati a indici, tassi, valute, azioni o altri sottostanti

Le varie obbligazioni si distinguono anche per il modo in cui pagano il rendimento.

Ad esempio, un bond a tasso fisso riconosce cedole già definite al momento dell’emissione.

Un’obbligazione a tasso variabile, invece, aggiorna gli interessi in base a un parametro di riferimento, come l’Euribor o altri tassi di mercato.

I titoli indicizzati all’inflazione collegano una parte del rendimento o del capitale all’andamento dei prezzi, con l’obiettivo di proteggere il potere d’acquisto.

Negli zero coupon, infine, non ci sono cedole periodiche, perché il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore rimborsato alla scadenza.

Oltre alla remunerazione, va osservata anche la posizione del titolo nella gerarchia dei rimborsi. La seniority indica proprio questo: l’ordine con cui i creditori vengono pagati se l’emittente entra in difficoltà.

Le obbligazioni senior hanno una priorità più alta e vengono rimborsate prima rispetto ad altri titoli più rischiosi. Le obbligazioni subordinate arrivano dopo nella gerarchia dei pagamenti e proprio per questa ragione possono offrire rendimenti più elevati, ma espongono l’investitore a perdite maggiori in caso di crisi.

Nei bond bancari questo passaggio pesa ancora di più, perché in caso di crisi dell’istituto alcuni strumenti possono essere coinvolti nelle perdite prima di altri. Le obbligazioni subordinate sono più esposte, mentre le senior hanno una posizione più protetta nella gerarchia dei creditori. Due bond della stessa banca possono quindi offrire rendimenti diversi: quello più generoso può incorporare un rischio maggiore, legato proprio alla posizione del titolo in caso di difficoltà dell’emittente.

Oltre alla cedola, quindi, bisogna verificare se il bond è senior, subordinato o appartiene ad altre categorie previste dalle regole bancarie, perché la differenza può pesare sul recupero del capitale nelle situazioni più critiche.

Rating: la scala di valutazione del rischio

Il rating è una valutazione assegnata da agenzie specializzate alla capacità dell’emittente di pagare interessi e capitale. Aiuta il mercato a classificare il rischio di credito, cioè il rischio che il debitore ritardi o manchi i pagamenti.

Le scale più usate sono quelle di S&P, Fitch e Moody’s. S&P considera investment grade i rating da BBB- in su, mentre i giudizi da BB+ a D rientrano nella fascia speculative grade. Moody’s usa una scala diversa: Aaa indica la qualità più alta, Baa chiude l’area investment grade, Ba apre l’area speculativa.

Spieghiamo meglio nella seguente tabella.

FASCIA S&P / FITCH MOODY'S SIGNIFICATO PRATICO Qualità massima AAA Aaa Rischio di credito molto basso Qualità alta AA / A Aa / A Buona capacità di rimborso Investment grade bassa BBB+ / BBB / BBB- Baa1 / Baa2 / Baa3 Rischio più alto, ancora area investment grade High yield BB+ / BB / BB- / B+ / B / B- Ba1 / Ba2 / Ba3 / B1 / B2 / B3 Rendimento più alto e rischio più elevato Area molto speculativa CCC / CC / C Caa / Ca Rischio di insolvenza significativo Default D C Pagamento mancato o situazione vicina al default

Il rating è un giudizio professionale e non una garanzia. Va usato come primo filtro per capire il livello di rischio dell’emittente, ma non basta da solo per valutare un’obbligazione. Un titolo con rating alto può perdere valore se i tassi salgono, se la scadenza è lunga o se il mercato cambia giudizio sul settore. Allo stesso modo, un bond con rating più basso può offrire un rendimento maggiore proprio perché incorpora un rischio più elevato.

Quindi il rating è un altro elemento da valutare per un’obbligazione, come quelli che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti.

Investment grade e obbligazioni “spazzatura”

Sapere la differenza tra investment grade e high yield è molto importante per chi investe.

Gli strumenti investment grade appartengono a emittenti giudicati più affidabili. Di solito offrono rendimenti inferiori, perché il mercato richiede un premio più basso per prestar loro denaro.

Le obbligazioni high yield, chiamate anche speculative grade o “junk bond”, appartengono a emittenti con rating più basso. La parola “spazzatura” è una traduzione brutale, considerando che questi titoli possono avere un mercato ampio e professionale, però espongono a un rischio di credito più alto. Il rendimento maggiore serve proprio a compensare questo rischio.

Quando l’economia rallenta, i tassi restano elevati o aumenta l’incertezza, gli investitori tendono a chiedere più rendimento agli emittenti fragili. Il prezzo dei bond high yield può quindi oscillare più dei titoli investment grade, anche a parità di scadenza.

Un esempio vicino al mercato italiano può spiegare meglio la distinzione. Enel rientra nell’area investment grade: il gruppo indica rating BBB per S&P, Baa1 per Moody’s e BBB+ per Fitch. TIM, invece, pur dopo il miglioramento del profilo finanziario, resta sotto l’investment grade: Fitch a maggio 2026 ha alzato il rating a BB+, livello ancora appartenente all’area speculative grade.

La differenza si traduce nel rendimento richiesto dal mercato. A parità di condizioni, un bond Enel tende a finanziarsi a costi più bassi perché l’emittente viene giudicato più solido. Un bond TIM deve invece offrire un premio più alto, perché il rating più basso segnala un rischio di credito superiore. Questo non significa che un’obbligazione high yield sia automaticamente da evitare, ma che il rendimento va letto come compensazione di un rischio maggiore.

Dentro l’universo high yield, poi, esistono livelli molto diversi. Un emittente BB+ si trova appena sotto la soglia investment grade, mentre un emittente CCC è molto più fragile: tra un titolo vicino al ritorno nell’area investment grade e un bond vicino al default cambia completamente il profilo di rischio.

Come si entra nel mercato obbligazionario

Per acquistare obbligazioni si passa di solito attraverso una banca, una piattaforma di trading o un intermediario autorizzato. L’investitore può comprare il titolo al momento dell’emissione, quando viene collocato sul mercato primario, oppure acquistarlo in seguito sul mercato secondario, dove i bond già emessi vengono scambiati ogni giorno.

Nel mercato primario il prezzo e le condizioni sono stabiliti all’emissione. È il caso, per esempio, dei collocamenti dei titoli di Stato italiani, a cui si può partecipare tramite il proprio intermediario. Nel mercato secondario, invece, il prezzo cambia in base alla domanda, ai tassi, alla scadenza residua e alla qualità percepita dell’emittente. Un BTP emesso anni prima può quindi essere comprato sopra o sotto il valore nominale.

Chi vuole esporsi alle obbligazioni senza scegliere singoli titoli può usare fondi obbligazionari o ETF obbligazionari. In questo caso l’investimento viene distribuito su molti bond, con una gestione più diversificata. In pratica, acquistando una singola obbligazione si conoscono la scadenza, le cedole e il rimborso previsto, mentre comprando un fondo o un ETF si entra in un portafoglio di titoli che viene aggiornato nel tempo e non ha necessariamente una data unica di rimborso per l’investitore.

Cosa controllare prima di acquistare un bond