Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

GOLD del 18/08/2026

Finanza
GOLD del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Giornata difficile quella vissuta il 18 agosto per il metallo giallo, che termina in ribasso a 4.334,5.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.389,4. Primo supporto visto a 4.307,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.279,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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