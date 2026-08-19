GOLD del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Giornata difficile quella vissuta il 18 agosto per il metallo giallo, che termina in ribasso a 4.334,5.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4.389,4. Primo supporto visto a 4.307,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.279,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)