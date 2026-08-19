Milano
15:06
53.019
0,00%
Nasdaq
18-ago
29.491
-1,68%
Dow Jones
18-ago
53.343
-0,22%
Londra
15:06
10.732
+0,04%
Francoforte
15:06
26.104
-0,09%
Mercoledì 19 Agosto 2026, ore 15.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.357,42 dollari alle 11:30
Oro: 4.357,42 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
19 agosto 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.357,42 dollari l'oncia (+0,53%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.373,66 dollari alle 11:30
Oro: 4.399,44 dollari alle 08:30
Oro: 4.375,62 dollari alle 08:30
Oro: 4.196,68 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Gold Spot
+2,18%
Altre notizie
Oro: 4.005,01 dollari alle 08:30
Oro: 4.052,46 dollari alle 19:30
Oro: 4.122,51 dollari alle 08:30
Oro: 4.105,21 dollari alle 19:30
Oro: 4.051,64 dollari alle 11:30
Oro: 4.025,01 dollari alle 15:40
Guide
Mercati futures: cosa sono, come funzionano e quali tipi di contratti esistono
Un future è un contratto derivato con cui due parti si impegnano a comprare o vendere una determinata attività a una data futura, a un prezzo stabilito oggi.
leggi tutto