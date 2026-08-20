Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:48
29.217 -0,71%
Dow Jones 17:48
53.003 -0,86%
Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
25.983 -0,42%

Cambi: euro a 0,9328 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9328 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9328 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```