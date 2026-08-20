Milano 9:11
52.851 +0,44%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 9:11
10.733 -0,10%
26.056 -0,14%

GOLD del 19/08/2026

Finanza
GOLD del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Brilla il metallo giallo, che chiude la seduta con un aumento del 4,34%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'oro mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4.585,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 4.397,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4.773,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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