GOLD del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Brilla il metallo giallo, che chiude la seduta con un aumento del 4,34%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'oro mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4.585,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 4.397,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4.773,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)