Milano 17:35
52.666 +0,09%
Nasdaq 17:53
29.233 -0,66%
Dow Jones 17:53
53.022 -0,83%
Londra 17:35
10.748 +0,04%
Francoforte 17:35
25.983 -0,42%

Oro: 4.483,56 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.483,56 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.483,56 dollari l'oncia (-0,87%) alle 15:40.
Condividi
```