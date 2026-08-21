Milano 10:23
52.913 +0,47%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:23
10.771 +0,21%
Francoforte 10:23
26.062 +0,30%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Sostanziale invarianza per indice spagnolo, che archivia la seduta con un -0,18%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 20.041,4. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 19.695,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 19.580,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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