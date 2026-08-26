Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Andamento annoiato per indice spagnolo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20.166,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 19.878,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20.454,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)