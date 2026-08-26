Milano 9:29
52.764 +0,08%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:29
10.864 -0,20%
26.224 -0,16%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Andamento annoiato per indice spagnolo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,21%.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 20.166,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 19.878,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 20.454,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```