Milano 10:26
52.938 +0,52%
Nasdaq 20-ago
29.213 -0,72%
Dow Jones 20-ago
52.759 -1,32%
Londra 10:26
10.773 +0,23%
Francoforte 10:26
26.074 +0,35%

Cambi: euro a 1,1695 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1695 dollari alle 08:30
Euro a 1,1695 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```