Milano 16:10
52.695 +0,29%
Nasdaq 16:10
29.202 +0,61%
Dow Jones 16:10
53.451 +0,06%
Londra 16:10
10.865 +0,09%
Francoforte 16:10
26.293 +0,71%

Cambi: euro a 0,9366 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9366 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9366 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```