Investire nell’arte: come funziona, cosa valutare e la classifica delle aste record

Investire nell’arte significa legare una parte del proprio capitale a un bene fisico che può essere conservato per anni e successivamente rivenduto. Come accade con il vino pregiato, gli orologi o le auto da collezione, il rendimento arriva dall’eventuale aumento del prezzo nel tempo, ma durante il possesso bisogna sostenere i costi di conservazione, l’assicurazione e, in alcuni casi, il restauro.

Il mercato è molto più ampio di quanto lascino immaginare le vendite milionarie che finiscono sui giornali e la crescita complessiva del mercato non è stata uniforme. Nel 2025, infatti, le vendite mondiali di arte hanno raggiunto circa 59,6 miliardi di dollari, il 4% in più rispetto all’anno precedente, con le gallerie, i dealer e le aste che si dividono buona parte degli scambi. Nelle aste pubbliche a salire sono state soprattutto le vendite di opere molto costose e di fascia alta, mentre negli altri segmenti l’andamento è stato più disomogeneo. Anche tra arte moderna, contemporanea, antica e altri periodi storici l’andamento non è stato lo stesso.

Da cosa dipende il valore di un’opera d’arte

Immaginiamo uno stesso artista che produce due opere d’arte diverse e che, anche se appartengono alla stessa tecnica o allo stesso periodo, hanno un valore differente. Nel mercato dell’arte questo succede perché alcuni lavori sono semplicemente considerati più rappresentativi, o più rari, oppure appartengono a fasi della carriera che i collezionisti cercano con maggiore interesse.

È il tipico caso di un dipinto realizzato negli anni in cui un artista ha definito il proprio stile: proprio per questa ragione, la sua valutazione può essere maggiore rispetto a un lavoro successivo, anche se più maturo. Se invece si tratta di una stampa, bisogna capire quante copie ne sono state realizzate e a quale edizione appartiene. Lo stesso vale per la fotografia, dove è rilevante il numero degli esemplari disponibili, visto che in casi di tiratura molto ampia, l’opera risulta anche meno rara, quindi più facilmente reperibile e, di conseguenza, con un valore minore.

Dopo aver capito quale lavoro si ha davanti, bisogna ricostruire da dove arriva. La provenienza racconta i passaggi di proprietà e permette di sapere se l’opera è appartenuta a una collezione conosciuta, se è stata esposta oppure se compare in cataloghi e pubblicazioni dedicate all’artista. Una storia documentata rende più semplice verificare l’opera oggi e presentarla domani a un eventuale compratore.

Poi va guardato lo stato in cui si trova. Un dipinto può aver subito restauri, mentre una scultura può presentare interventi successivi, oppure un lavoro su carta può essere stato esposto a luce o umidità per anni. Sono tutte situazioni che possono riflettersi sul prezzo, soprattutto quando gli interventi hanno modificato in modo importante l’aspetto originale.

Rimane infine la questione della rivendita. Un artista può essere molto stimato, ma avere poche opere scambiate e un numero ridotto di compratori. Per chi acquista pensando anche a una futura rivalutazione, è quindi necessario osservare quante opere simili vengono vendute e quali prezzi riescono realmente a raggiungere. I risultati d’asta sono utili proprio perché mostrano quanto il mercato abbia effettivamente pagato, e non soltanto quanto il venditore chiedeva.

Per esempio, una galleria può proporre un’opera a 30.000 euro, ma questo non significa che esista un compratore disposto a pagarla quella cifra. Se opere comparabili dello stesso artista vengono aggiudicate in asta a 18.000-20.000 euro, quel dato offre un riferimento più vicino ai prezzi effettivamente accettati dal mercato.

Come si investe nell’arte

Per investire nell’arte bisogna capire prima di tutto dove acquistare l’opera, perché il mercato funziona attraverso canali molto diversi tra loro. Una galleria, una casa d’aste o un dealer possono proporre opere simili, ma a cambiare sono il tipo di rapporto con il venditore, la documentazione disponibile e le spese da mettere in conto.

La scelta del canale, quindi, accompagna anche la verifica dell’opera: in alcuni casi si parte da un prezzo già fissato, in altri da una stima d’asta, mentre nelle trattative private il valore viene concordato direttamente tra le parti.

Canale Come funziona Cosa controllare Galleria Nel mercato primario vende spesso opere degli artisti rappresentati. Può inoltre trattare lavori già presenti sul mercato secondario Certificato, provenienza, reputazione della galleria e prezzi di opere confrontabili Casa d’aste L’opera parte da una stima e viene assegnata attraverso le offerte dei compratori Condition report, autenticità, provenienza e commissioni aggiunte all’aggiudicazione Dealer o art advisor Cerca opere per il cliente oppure organizza compravendite private Compenso, indipendenza del consulente e rapporto con il venditore Fiere e piattaforme Consentono di confrontare rapidamente gli artisti, le opere e le gallerie Identità del venditore, documentazione e possibilità di esaminare direttamente l’opera

Le aste sono utili perché permettono di vedere a quali cifre opere simili sono state vendute in passato. Se, per esempio, si sta valutando un dipinto di un determinato artista, consultare le aggiudicazioni recenti può aiutare a capire quale fascia di prezzo il mercato ha riconosciuto a lavori comparabili.

Bisogna però leggere correttamente quei risultati. Il prezzo di martello è la cifra a cui si chiude l’asta, cioè l’ultima offerta accettata dal banditore. Non coincide però con quanto paga davvero l’acquirente, perché a quella somma si aggiunge il buyer’s premium, cioè la commissione trattenuta dalla casa d’aste sul compratore.

Se un’opera viene aggiudicata a 100.000 euro, quindi, il costo finale può essere sensibilmente più alto. Oltre alla commissione possono esserci imposte, spese di trasporto, assicurazione e, in alcuni casi, costi legati all’esportazione o all’importazione dell’opera.

Quando si confrontano i risultati d’asta, bisogna quindi capire sempre se il prezzo indicato è soltanto quello di martello oppure comprende anche le commissioni, altrimenti si rischia di confrontare cifre che sembrano uguali, ma rappresentano costi effettivi molto diversi.

Autenticità e provenienza: cosa verificare prima di comprare

Come abbiamo già accennato, dopo aver individuato l’opera e il canale attraverso cui acquistarla, resta un passaggio diverso dalla semplice valutazione del prezzo: bisogna verificare che il venditore possa dimostrarne con precisione l’identità e la provenienza.

Il certificato di autenticità è uno dei documenti da esaminare, ma possono essere rilevanti anche l’archivio ufficiale, le pubblicazioni specialistiche oppure il catalogo ragionato, cioè l’opera editoriale che raccoglie e documenta sistematicamente i lavori attribuiti a un determinato autore.

La verifica deve riguardare anche la regolarità dei passaggi precedenti, perché un’opera può essere autentica e allo stesso tempo presentare dei problemi legati alla proprietà, a un furto avvenuto in passato oppure alla sua esportazione da un altro Paese. Ecco perché, soprattutto quando si tratta di lavori antichi o di valore elevato, è sempre meglio controllare che non risultino segnalazioni o rivendicazioni. A tal proposito, l’Art Loss Register raccoglie informazioni su opere rubate, scomparse o oggetto di contestazioni, mentre per i beni culturali possono essere necessari controlli ulteriori legati alle norme sulla circolazione internazionale.

Prima dell’acquisto è utile richiedere anche il condition report, cioè il documento che descrive le condizioni materiali dell’opera e segnala eventuali danni o interventi precedenti. In questo modo si può sapere, per esempio, se un dipinto presenta ridipinture, se una tela è stata rintelata oppure se una scultura ha subito riparazioni che dalle fotografie risulterebbero difficili da vedere.

Quando la cifra diventa importante, questi documenti possono essere affiancati da un controllo indipendente. Un esperto dell’artista può aiutare sulla corretta attribuzione, così come un restauratore può valutare materiali e condizioni dell’opera. È un passaggio che permette di arrivare all’acquisto con informazioni più solide rispetto a quelle che vengono fornite soltanto dal venditore.

Quanto costa mantenere e rivendere un’opera

Una volta acquistata l’opera, il costo dell’investimento continua a crescere nel tempo, a patto di rispettare alcune condizioni. L’opera d’arte, infatti, deve essere trasportata senza rischi e conservata in condizioni adatte ai materiali con cui è stata realizzata. Se parliamo di lavori delicati o di valore elevato, può essere necessario ricorrere a depositi professionali, con temperatura e umidità controllate, senza dimenticare una copertura assicurativa adeguata.

Per un’opera d’arte di valore, una copertura adeguata è in genere una polizza specifica per opere d’arte o “fine art”, più ampia rispetto alla normale assicurazione della casa. Può coprire, per esempio, furto, incendio, danni accidentali, acqua, vandalismo e danni durante il trasporto, oltre alle spese di restauro dopo un sinistro.

Per opere importanti conviene inoltre verificare che la polizza preveda il valore concordato, cioè una cifra stabilita in anticipo sulla base di una perizia o di documenti di acquisto. In questo modo, in caso di perdita totale, il risarcimento si basa sulla valutazione prima del danno.

Può essere utile anche una garanzia per la perdita di valore dopo il restauro. Un quadro danneggiato e poi restaurato, infatti, può essere perfettamente recuperato dal punto di vista estetico, ma valere meno sul mercato rispetto a prima. Alcune polizze possono tenere conto anche di questa differenza.

Le voci sopra elencate sono tutte spese da considerare già al momento dell’acquisto, perché possono ridurre in modo significativo il rendimento finale e lo stesso vale quando arriva il momento di vendere.

C’è poi il problema dei tempi di vendita: un’opera d’arte non può essere liquidata con la stessa rapidità di un’azione quotata in Borsa. Per trovare un acquirente disposto a riconoscere il prezzo desiderato possono servire settimane o mesi e, se si ha fretta di vendere, può essere necessario accettare una cifra inferiore.

Facciamo un esempio. Un’opera acquistata a 20.000 euro e rivenduta qualche anno dopo a 26.000 euro mostra, a prima vista, un aumento di valore di 6.000 euro. Se però nel frattempo sono stati spesi 4.500 euro tra trasporto, assicurazione, conservazione e costi di vendita, il guadagno effettivo si riduce a 1.500 euro. Per capire se l’investimento ha funzionato, quindi, bisogna guardare a quanto rimane dopo aver sottratto tutte le spese sostenute dall’acquisto alla rivendita.

Tabella di sintesi

Voce Quando va considerata Come può pesare sull’investimento Trasporto specializzato All’acquisto, in caso di trasferimento e al momento della vendita Per opere fragili, grandi o di valore elevato può richiedere imballaggi dedicati e trasportatori specializzati Conservazione Per tutto il periodo di possesso Un ambiente inadatto può provocare deterioramenti e rendere necessari interventi successivi Deposito professionale Quando l’opera non può essere conservata in casa o necessita di condizioni controllate Introduce un costo periodico, ma può aiutare a mantenere correttamente opere sensibili a temperatura, umidità o luce Assicurazione fine art Durante il possesso e, se previsto, durante gli spostamenti Protegge economicamente da eventi come furto o danneggiamento. Il premio cresce generalmente insieme al valore assicurato Valore concordato Al momento della stipula o dell’aggiornamento della polizza Stabilisce in anticipo il valore assicurato dell’opera e riduce le incertezze sulla quantificazione del risarcimento in caso di perdita totale Perdita di valore dopo un danno Quando un’opera subisce un sinistro e viene restaurata Anche dopo un buon restauro il mercato può attribuire all’opera un prezzo inferiore. Alcune coperture assicurative tengono conto di questa differenza Restauro e manutenzione Quando emergono problemi conservativi o sono necessari interventi specialistici Possono diventare spese rilevanti e, se l’intervento è invasivo, avere conseguenze anche sulla futura valutazione Costi di vendita Quando si decide di cedere l’opera Commissioni della casa d’aste, compensi degli intermediari e altre spese riducono quanto rimane effettivamente al venditore Tempi di rivendita Quando si vuole recuperare il capitale Più ristretto è il numero dei possibili compratori, più può essere necessario attendere oppure ridurre il prezzo richiesto Rendimento netto Alla fine dell’operazione Va calcolato sul prezzo di vendita sottraendo tutte le spese sostenute durante il periodo di possesso, e non soltanto confrontando il prezzo di acquisto e il prezzo finale

Le opere d’arte vendute a prezzi record

Le vendite da centinaia di milioni di dollari rappresentano una parte piccolissima del mercato, ma fanno capire che cosa può succedere quando arriva in asta un’opera molto rara, appartenente a un momento importante della storia dell’arte e rimasta per anni fuori dal mercato. In questi casi possono confrontarsi alcuni dei maggiori collezionisti internazionali e il prezzo può superare di molto anche le stime iniziali.

Il riferimento più impressionante resta il Salvator Mundi, presentato da Christie’s come opera di Leonardo da Vinci e venduto nel 2017 per oltre 450 milioni di dollari. Da allora nessuna aggiudicazione pubblica ha raggiunto una cifra superiore. Nel 2025, però, il Ritratto di Elisabeth Lederer di Gustav Klimt è arrivato a 236,4 milioni, diventando il secondo risultato più alto mai registrato in asta.

Opera Artista Prezzo finale Anno e casa d’aste Perché la vendita è storica Salvator Mundi Leonardo da Vinci, secondo l’attribuzione con cui Christie’s lo ha presentato 450,3 milioni di dollari 2017, Christie’s New York Resta il prezzo più alto mai raggiunto da un’opera d’arte in asta. Prima della vendita, il record apparteneva a Picasso con Les Femmes d’Alger Bildnis Elisabeth Lederer Gustav Klimt 236,4 milioni di dollari 2025, Sotheby’s New York Secondo prezzo più alto mai raggiunto in asta e nuovo record per Klimt e per un’opera d’arte moderna Shot Sage Blue Marilyn Andy Warhol 195 milioni di dollari 2022, Christie’s New York Record d’asta per Warhol e, al momento della vendita, prezzo più alto per un’opera del XX secolo Number 7A, 1948 Jackson Pollock 181,2 milioni di dollari 2026, Christie’s New York Record d’asta per Pollock Les Femmes d’Alger (Version “O”) Pablo Picasso 179,4 milioni di dollari 2015, Christie’s New York Stabilì il record mondiale assoluto prima di essere superato dal Salvator Mundi nel 2017 Nu couché Amedeo Modigliani 170,4 milioni di dollari 2015, Christie’s New York Stabilì un nuovo record per Modigliani, superando di quasi 100 milioni di dollari il precedente primato dell’artista Nu couché (sur le côté gauche) Amedeo Modigliani 157,2 milioni di dollari 2018, Sotheby’s New York Al momento della vendita divenne l’opera più costosa mai battuta da Sotheby’s Les Poseuses, Ensemble Georges Seurat 149,2 milioni di dollari 2022, Christie’s New York Nuovo record per Seurat, faceva parte della collezione di Paul G. Allen Three Studies of Lucian Freud Francis Bacon 142,4 milioni di dollari 2013, Christie’s New York Al momento dell’aggiudicazione fu l’opera d’arte più costosa mai venduta in asta Femme à la montre Pablo Picasso 139,4 milioni di dollari 2023, Sotheby’s New York Secondo risultato d’asta più alto per Picasso dietro a Les Femmes d’Alger La Montagne Sainte-Victoire Paul Cézanne 137,8 milioni di dollari 2022, Christie’s New York Record d’asta per Cézanne, anche quest’opera proveniva dalla collezione Paul G. Allen L’empire des lumières René Magritte 121,2 milioni di dollari 2024, Christie’s New York Record per Magritte e per un’opera surrealista venduta in asta The Scream Edvard Munch 119,9 milioni di dollari 2012, Sotheby’s New York Nel 2012 stabilì il record mondiale per un’opera venduta all’asta Meules Claude Monet 110,7 milioni di dollari 2019, Sotheby’s New York Record per Monet e prima opera impressionista a superare i 100 milioni di dollari in asta Senza titolo Jean-Michel Basquiat 110,5 milioni di dollari 2017, Sotheby’s New York Record d’asta per Basquiat e una delle prime opere di un artista nato dopo il 1945 a superare i 100 milioni Danaïde Constantin Brâncu?i 107,6 milioni di dollari 2026, Christie’s New York Nuovo record d’asta per Brâncu?i El Sueño (La cama) Frida Kahlo 55 milioni di dollari 2025, Sotheby’s New York Record per Kahlo e prezzo d’asta più alto raggiunto fino ad allora da un’opera realizzata da un’artista donna

Come funziona la tassazione dell’arte in Italia

Quando un’opera viene acquistata anche con l’idea di rivenderla in futuro, prima o poi bisogna fare i conti anche con il trattamento fiscale. Le regole da considerare dipendono però dal momento dell’operazione: all’acquisto, quando applicabile, rileva soprattutto l’IVA, mentre in fase di vendita bisogna capire in quali circostanze l’eventuale guadagno ottenuto da un privato può diventare imponibile.

Dal 1° luglio 2025 la normativa italiana prevede un’aliquota ridotta del 5% per le cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione che rientrano nelle categorie individuate dalla legge. Tra queste possono rientrare, per esempio, dipinti e disegni eseguiti interamente a mano, determinate incisioni e litografie originali, oppure alcune sculture e fusioni realizzate nelle condizioni previste dalla normativa.

Questo significa, per fare un esempio semplice, che una galleria che vende un dipinto qualificabile fiscalmente come oggetto d’arte può applicare l’IVA al 5% sulla cessione, se ricorrono le condizioni previste. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova aliquota riguarda le cessioni delle opere e non si estende automaticamente a qualsiasi servizio collegato alla loro realizzazione: una fonderia che lavora una scultura su commissione, per esempio, può effettuare una prestazione di servizi soggetta all’aliquota ordinaria, anche se la successiva vendita della scultura può rientrare nel 5%.

C’è poi il regime del margine, utilizzato in determinate circostanze dai professionisti che rivendono opere acquistate, per esempio, da privati. In questo sistema l’IVA viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello sostenuto per acquistare l’opera, anziché sull’intero prezzo pagato dal cliente. La normativa stabilisce però che l’aliquota ridotta del 5% e il regime del margine non si applicano contemporaneamente alla stessa cessione.

La situazione assume caratteristiche diverse quando, dopo alcuni anni, il proprietario decide di rivendere l’opera. In questo caso la semplice differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita non basta per stabilire se esista un reddito imponibile. Bisogna considerare anche perché l’opera era stata acquistata e con quale frequenza vengono effettuate operazioni simili.

La giurisprudenza distingue infatti il collezionista, che compra principalmente per interesse personale e può decidere in seguito di vendere, da chi acquista già pensando a ottenere un guadagno dalla successiva rivendita. Se le compravendite diventano abituali, l’attività può essere qualificata come commerciale anche in assenza di una struttura imprenditoriale organizzata, con la conseguente tassazione del reddito come reddito d’impresa.

Per capire in quale situazione si rientra vengono quindi valutate le caratteristiche effettive delle operazioni:

La frequenza delle vendite;

Il periodo trascorso tra acquisto e cessione;

L’eventuale attività svolta per valorizzare le opere prima di rimetterle sul mercato.

Quando le compravendite diventano numerose oppure riguardano cifre elevate, bisogna verificare il caso con un professionista prima di procedere alla vendita.

Come valutare un’opera d’arte prima di investire

Per capire se il prezzo richiesto è realistico, bisogna partire da opere il più possibile simili a quella che si sta valutando. Se, per esempio, si vuole acquistare un dipinto di un determinato artista, non ha molto senso confrontarlo con il record assoluto raggiunto da un suo capolavoro. Bisognerebbe invece cercare lavori dello stesso periodo, con dimensioni vicine e una tecnica simile, per vedere a quali cifre sono stati venduti negli ultimi anni.

Questo vale soprattutto per gli artisti che hanno attraversato fasi molto diverse della propria carriera. Alcuni periodi possono essere molto richiesti dai collezionisti, mentre altri raccolgono meno interesse. Anche il soggetto può avere il suo peso: per certi autori esistono temi o serie che il mercato cerca più di altri e che, proprio per questo, raggiungono più facilmente quotazioni elevate.

Dopo il prezzo bisogna pensare anche alla rivendita. Con un artista emergente si può entrare con cifre più contenute, ma è difficile sapere quanta domanda ci sarà tra cinque o dieci anni. Un autore già presente da tempo nelle aste offre invece più dati da confrontare e una base di compratori già esistente, anche se normalmente richiede un capitale iniziale maggiore.

Il guadagno, in ogni caso, si realizza soltanto quando l’opera viene venduta. Fino a quel momento il capitale resta legato a un bene che può richiedere anni per trovare un nuovo compratore e che, nel frattempo, deve essere conservato correttamente e accompagnato da una documentazione affidabile.

L’arte può quindi rientrare tra gli investimenti alternativi in beni materiali quando si accetta di lasciare il capitale fermo per un periodo lungo e di affrontare una rivendita meno immediata rispetto a quella di un titolo finanziario. La rivalutazione futura, infatti, dipenderà dalla domanda che continueranno ad avere l’artista e quella specifica opera.