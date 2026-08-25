Milano 16:11
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Nasdaq 16:11
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Dow Jones 16:11
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Londra 16:11
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Francoforte 16:11
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Cambi: euro a 185,858 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,858 yen alle 15:41
Euro a 185,858 sullo yen alle 15:41.
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