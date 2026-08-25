New York: allunga il passo Marvell Technology

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 249,1 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 238,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 231,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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