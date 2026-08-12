Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:07
29.795 +0,91%
Dow Jones 21:07
53.855 +0,12%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Marvell Technology, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
Marvell Technology, prevale lo scenario rialzista a New York
Grande giornata per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,05%.
Condividi
```