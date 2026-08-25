New York: brillante l'andamento di Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda americana attiva nel settore storage , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,72%.



Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 807,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 833,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 790,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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