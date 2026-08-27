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New York: giornata depressa per Seagate Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Seagate Technology
Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che presenta una flessione del 2,79%.
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