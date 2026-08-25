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New York: ingrana la marcia Robinhood Markets

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia Robinhood Markets
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda statunitense che offre servizi finanziari online, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,93%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Robinhood Markets evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Robinhood Markets rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Robinhood Markets è in rafforzamento con area di resistenza vista a 113,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 105,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 121,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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