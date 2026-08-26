GOLD del 25/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.705,1, mentre il primo supporto è stimato a 4.565,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.844,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)