Milano 9:34
52.802 +0,15%
Nasdaq 25-ago
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Dow Jones 25-ago
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Londra 9:34
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26.209 -0,22%

GOLD del 25/08/2026

Finanza
GOLD del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.705,1, mentre il primo supporto è stimato a 4.565,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.844,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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