New York: balza in avanti Seagate Technology
(Teleborsa) - Bene l'azienda americana attiva nel settore storage, con un rialzo del 3,44%.
L'andamento di Seagate Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il leader nella produzione di driver per hard-disk, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 831 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 859,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 812.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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