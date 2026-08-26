Milano 9:36
52.793 +0,14%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:36
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26.210 -0,21%

Petrolio a 80,8 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 80,8 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 80,8 dollari per barile alle 08:30.
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