GOLD del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Composto ribasso per il metallo giallo, in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4.637, con il supporto più immediato individuato in area 4.572. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.550,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)