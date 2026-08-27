Milano 11:47
52.619 -0,50%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:47
10.805 -0,67%
Francoforte 11:47
26.333 +0,18%

GOLD del 26/08/2026

Finanza
GOLD del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Composto ribasso per il metallo giallo, in flessione dell'1,39% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'oro. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4.637, con il supporto più immediato individuato in area 4.572. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4.550,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```