Milano 11:50
52.605 -0,53%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:50
10.805 -0,67%
Francoforte 11:50
26.342 +0,21%

Natural Gas (Amsterdam) a 66,17 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 66,17 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 66,17 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```