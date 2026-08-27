New York: calo per Walt Disney

(Teleborsa) - Sottotono il creatore di Mickey Mouse , che passa di mano con un calo dell'1,91%.



Il movimento di Walt Disney , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'esame di breve periodo del colosso dell'intrattenimento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,5 USD e primo supporto individuato a 107. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 109,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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