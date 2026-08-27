Milano 17:35
52.265 -1,17%
Nasdaq 18:04
29.557 +1,14%
Dow Jones 18:04
53.617 +0,29%
Londra 17:35
10.793 -0,79%
Francoforte 17:37
26.367 +0,31%

New York: calo per Walt Disney

Migliori e peggiori
New York: calo per Walt Disney
(Teleborsa) - Sottotono il creatore di Mickey Mouse, che passa di mano con un calo dell'1,91%.

Il movimento di Walt Disney, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo del colosso dell'intrattenimento classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 108,5 USD e primo supporto individuato a 107. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 109,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```