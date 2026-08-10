New York: movimento negativo per Walt Disney
(Teleborsa) - Retrocede il creatore di Mickey Mouse, con un ribasso dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Walt Disney evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dell'intrattenimento rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Walt Disney sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 104,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 102,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 106,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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