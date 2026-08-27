New York: in bella mostra Nvidia
(Teleborsa) - Grande giornata per il chipmaker, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 221,3 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 226,3. Il peggioramento di Nvidia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 218,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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