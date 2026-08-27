New York: rosso per Micron Technology

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di microchip , che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Micron Technology , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 949,3 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 891,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 871,8 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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