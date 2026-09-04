Vola a New York Micron Technology

(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip , che passa di mano con un aumento del 4,34%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.012,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 977,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.047,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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